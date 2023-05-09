Cizre'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Cizre ilçesinde bir evde çıkan yangın iftaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cizre ilçesinde bir evde çıkan yangın iftaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Nur Mahallesi Yafes Caddesi mevkisinde 5 katlı bir binanın 2'nci katında bulunan dairede kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürüldü.