Cizre'de Balkon Korkuluklarına Sıkışan 4 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde oyun oynarken başını balkon korkuluklarına sıkıştıran 4 yaşındaki Dilan B., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle zarar görmeden kurtarıldı.

Olay, Cizre ilçesine bağlı Yafes Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin balkonunda oynayan Dilan B., kafasını demir korkulukların arasına sıkıştırdı. Durumu fark eden ailesi, panikle itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede eve ulaşan Cizre Belediyesi İtfaiye ekipleri, titiz bir çalışmayla çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Dilan B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber-kamera: Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak),