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Cizre'de Avrupa Şampiyonluğu Töreni: Nurselen Yalgettekin Coşkuyla Karşılandı

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Bulgaristan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda başarı elde eden milli sporcu Nurselen Yalgettekin için memleketi Şırnak'ta tören düzenlendi. Yalgettekin, tören sırasında Türk Bayrağı'nı göndere çektirmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'ndan atın madalya ile dönen milli sporcu Nurselen Yalgettekin için memleketi Şırnak'ta tören düzenlendi.

Yalgettekin'i, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, İl Gençlik ve Spor Müdürü Abdullah Ayar ve sporcunun ailesi karşıladı.

Konvoy eşliğinde Cizre'ye gelen Yalgettekin için şehir turu yapılırken, yol güzergahı boyunca araçlara yunus polisleri eskortluk yaptı.

Daha sonra Gençlik Merkezi'ne gelen Yalgettekin, burada davul zurna ile karşılandı.

Cizre Kaymakamı Baycar, burada yaptığı konuşmada, Yalgettekin'in Bulgaristan'da destan yazdığını, Türk Bayrağı'nı göndere çektirerek Cizre halkına büyük bir gurur yaşattığını söyledi.

50 bin öğrencisi olan Cizre'de "Nurselen'in bir ışık olduğunu" aktaran Baycar, "Kendisi çalışarak azmederek bu başarıların elde edilebilirliğini göstermiş oldu. Öğrencilerimize, gençlerimize ve sporcularımıza iyi bir örnek oldu" dedi.

Nurselen Yalgettekin de Bulgaristan'daki şampiyonada Türk Bayrağı'nı göndere çektirdiği için büyük gurur yaşadığını aktardı.

"Bu gurur için de ringde mücadele ederken yorulduğumuzda, fizik olarak oyundan düşüp geride kaldığımızda, sevdiklerimizin ve tüm Türk halkının destek ve dualarını hissederek mücadelemize devam ettik." diyen Yalgettekin, çok mutlu olduğunu belirtti.

Antrenör Rıdvan Budak ise maç esnasında çok heyecanlandığını, kendi maçlarında bile bu kadar heyecanlanmadığını ifade etti.

Kentteki karşılama için ayrı bir heyecan duyduklarını anlatan Budak, "İşler ters gitmesin diye dua ettim. Nurselen büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonu oldu. Biz de bunun gurur ve mutluluğunu yaşadık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel

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