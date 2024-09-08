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Cizre'de av malzemeleriyle yakalanan kişiye yüksek ceza

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, aracında 2 keklik ve av malzemeleri bulunan kişiye 13 bin 922 lira ceza uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, keklikler tedavi ve rehabilitasyon için yetkililere teslim edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, aracında 2 keklik ve av malzemeleri bulunan kişiye 13 bin 922 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cizre ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurumcu Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta, 2 keklik, 2 tahta kafes, kıl tuzak ve ses cihazı ele geçirildi.

DKMP Şırnak Şube Müdürlüğüne teslim edilen keklikler, Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine gönderildi.

Araçtaki kişiye 13 bin 922 lira ceza verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hayvan Hakları Ekonomi Güncel Cizre Çevre Doğa

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