Cizre'de Aşırı Sıcaklardan Korunma Yöntemi: Şemsiye

Cizre'de Aşırı Sıcaklardan Korunma Yöntemi: Şemsiye
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kişi, 47 dereceyi bulan sıcak havadan korunmak için beline büyük bir şemsiye bağladı. O anlar kameraya yansıdı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde kamyondan yük indiren kişi, beline bağladığı büyük şemsiye ile 47 dereceyi bulan sıcak havadan korunmaya çalıştı. O anlar, kameraya yansıdı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Cizre ilçesinde hava sıcaklığı 47 dereceye ulaştı. Aşırı sıcaklarda çalışmak zorunda kalanlar, çeşitli yöntemlerle korunmaya çalıştı. Kamyon kasasında bulunan yükü indirmeye çalışan kişi, beline bağladığı büyük boy şemsiye ile sıcak havadan korunmaya çalıştı. O anlar, kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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