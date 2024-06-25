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Cizre'de Anız Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

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Cizre Kaymakamı Nazlı Demir başkanlığında gerçekleşen toplantıda, anız yangınları ile mücadelede yapılacak çalışmalar ele alındı. Çiftçilere uyarılar yapılacak ve anız yakanlara idari para cezası uygulanacak.

Cizre Kaymakamı Nazlı Demir başkanlığında"Anız Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Demir başkanlığında gerçekleşen toplantıda, anız yangınları ile mücadelede yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, çiftçilere gerekli uyarıların yapılması, kurallara uymayarak anız yakanlara Çevre Kanunu'nun 20. maddesine dayanılarak idari para cezası uygulaması ve ilgili kurumların gerekli tedbirleri alması yönünde kararlar alındı.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Kazim Sezgin, Cizre Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sarıyıldız, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Buğday, İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Ebem, İlçe Müftüsü Süleyman Baran, jandarma karakol komutanları ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Nazlı Demir Cizre Tarım Çevre Politika Güncel Haberler

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