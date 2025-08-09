Cizre'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ve Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Cizre-İdil kara yolu üzerinde bulunan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı sınırları içerisinde anız yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
Tatil İçin ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti

Tatilde çileden çıktı! ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan itiraf
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında

Ucuz ürün için market market gezmeye son! Yeni uygulama hayata geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.