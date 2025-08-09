Cizre'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ve Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Cizre-İdil kara yolu üzerinde bulunan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı sınırları içerisinde anız yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel