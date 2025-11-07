Haberler

Cizre'de Akran Zorbalığına Karşı Eğitim Semineri Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, akran zorbalığına karşı öğretmenlere yönelik bir seminer düzenledi. Seminerde, okul öncesi ve ilkokul ile ortaokul öğretmenlerine zorbalığa karşı mücadele yolları anlatıldı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından akran zorbalığına karşı öğretmenlere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Artukoğlu İlkokulunda okullarda güvenli, huzurlu ve destekleyici bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla öğretmenlere yönelik akran zorbalığı konusunda seminer gerçekleştirildi.

Seminerde, Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Görevlisi Uzman Psikolojik Danışman Agit Işık, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde görev yapan öğretmenler bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, eğitim sisteminin hiçbir kademesinde zorbalığa müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrenciden öğretmene, öğretmenden öğrenciye ya da öğrenciler arasında meydana gelebilecek her türlü zorbalık davranışın kararlılıkla önlenecektir. Okullarımızda sağlıklı, huzurlu ve güven dolu bir eğitim ortamı inşa etmek için akran zorbalığıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Seminer, öğretmenlerimizin bilgi ve farkındalığını güçlendirerek okullarımızın öğrencilerimiz için daha güvenli, kapsayıcı ve destekleyici öğrenme ortamlarına dönüşmesine katkı sağlayacaktır."

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Suat Kılıç'a açıkça sorduk: AK Parti'den ayrıldığınıza pişman mısınız?

Suat Kılıç'a yayında herkesin merak ettiği soruyu sorduk
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.