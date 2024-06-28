Cizre'de akaryakıt yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında akaryakıt yüklü tır devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve çevrede yangın riskine karşı önlem alındı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen akaryakıt yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 ACB 433 plakalı tır, Cizre-Nusaybin kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, yoldan geçen sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı.
Yaralı, ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tırdan sızan akaryakıt çevreye yayılırken, itfaiye ekipleri olası bir yangına karşı tedbir aldı.