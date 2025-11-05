Cizre'de Ailelere Yönelik Narkotik Semineri Düzenlendi
Cizre ilçesinde madde bağımlılığıyla mücadelede ailelerin farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen seminere usta öğreticiler katıldı. Narkotik polisleri, aile içindeki önlemler ve çözümler hakkında bilgi verdi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Amirliği tarafından madde bağımlılığıyla mücadelede ailelerin farkındalığını artırmak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen seminere, aile destek merkezlerinde görev yapan usta öğreticiler katıldı.
Narkotik polisleri tarafından verilen seminerde, çocuk ve gençleri madde bağımlılığından korumak için aile içinde alınabilecek önlemler, dikkat edilmesi gerekenler ve çözüm önerileri paylaşıldı.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel