Cizre'de Aileler Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Olay, gece saatlerinde Cizre ilçesi Bozalan TOKİ Konutları'nda meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si silahla 4 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü Cizre Devlet Hastanesi'ne, 1'i Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel