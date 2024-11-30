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Cizre'de Aileler Arasında Barış Yemeği

Cizre'de Aileler Arasında Barış Yemeği
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Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre ilçesinde husumet bulunan iki aile arasındaki barışı kutlamak için düzenlenen yemeğe katıldı. Barış yemeği sonrası Vali Ekici, ailelerin barışını kutladı.

Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre ilçesinde 2 aile arasında düzenlenen barış yemeğine katıldı.

Valilikten alınan bilgiye göre, Cizre ilçesi Ulaş köyünde aralarında husumet bulunan Meman ve Tayan aşireti arasında düzenlenen barış yemeğine Vali Ekici de katıldı.

Ekici, ailelerin barışarak husumeti sona erdirmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yemek ve yapılan duanın ardından Vali Ekici, Meman aşiret lideri Mesut Güven ve Tayan aşireti lideri Kamil Atak ile diğer aile bireylerini tebrik etti.

Barış yemeğine, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve aşiret üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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