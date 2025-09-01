Cizre'de Adli Yıl Açılış Töreni Düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde adli yıl açılışı için tören düzenlendi.

Cizre Adalet Sarayı bahçesinde yapılan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Katılımcılar daha sonra Adliye binasında verilen kokteyle katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban ve Adalet Komisyonu Başkanı Çağrı İncekara makamlarında tebrikleri kabul etti.

Çoban ve İncekara programa katılan meslektaşlarının, avukatlar ve adliye personelinin yeni adli yılını tebrik ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törene, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Karaca ve kamu kurum amirleri katıldı.