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Cizre'de 49 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı

Cizre'de 49 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 49 bin 969 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Karne dağıtım töreninde Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, öğrencilerin kitap okuyarak ve oyun oynayarak tatillerini değerlendirmelerini istedi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 49 bin 969 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Aşağıçeşme İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, öğrencilere karnelerini verdi.

Kaymakam Baycar, törenin ardından yaptığı açıklamada, öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını belirtti.

Baycar, öğrencilerin yarıyıl tatilini kitap okuyarak ve oyun oynayarak değerlendirmelerini istedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İke de ilçe genelinde 45 bin 969 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirterek, öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
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