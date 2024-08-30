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Şırnak Cizre'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Arıkök, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve günün anlamına ilişkin konuşma yapıldı. Şehitlik Anıtı alanında ise Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi ve anıta gül ve karanfil bırakıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Arıkök, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Piyade Üsteğmen Kaan Kütükçü, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.

Konak Mahallesi'ndeki Şehitlik Anıtı alanında devam eden törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Anıta, gül ve karanfil bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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