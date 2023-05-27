Cizre'de 3 mahalle daha doğalgaza kavuşuyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 mahallenin daha doğalgaza kavuşması için çalışmalar başladı. Toplam 2 bin haneye doğalgaz ulaştırmak için çalışmalar yapılacak.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 mahallenin daha doğalgaza kavuşması için çalışmalar başladı.

2018 yılında bazı mahallelerin doğalgaza kavuştuğu ilçede, Dicle, Kale ve Yafes mahallelerine de gaz verilmesi çalışmaları nedeniyle Konak Mahallesi'ndeki Cizre Köprüsü'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, 3 mahallenin en önemli sorunlarından birini çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Toplam 2 bin haneye doğalgaz ulaştırmak için çalışmalara başladıklarını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Cizre 2018 yılından bu yana doğalgaz hizmetinden faydalanıyor. Nehrin karşı yakasına doğalgaz verilememişti. Bu yıl valimizin yaptığı girişimlerle Akmercan Doğalgaz Şirketi tarafından yapılan yatırımlarla bugün itibari ile köprümüzden doğalgaz borularını geçiriyoruz. Bunun ilk kazması da bugün vuruluyor."

Bu yıl içerisinde yaklaşık 20 kilometrelik doğalgaz hattı yapılacağını dile getiren Demir, "2 bin hane ile birlikte ilçemizde doğalgaz hizmetinden yararlanan hane sayısı 6 bine çıkacak." dedi.