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Cizre'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Cizre'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Cizre ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, öğrenci gösterileri yapıldı ve günün anlamı vurgulandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Cizre Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cizre Hamit Özalp Stadı'nda devam eden programda, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapıldı, öğrenciler 23 Nisan konulu şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Törene, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Arıkök, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Veli Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kazim Sezgin, daire amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
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