Cizre'de 13 Yükümlü Ailesine Destek
Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, ekonomik durumu iyi olmayan 13 yükümlü ailesine gıda, kıyafet ve oyuncak yardımı yaptı. Müdür Sedat Tayfan, desteklerin yanı sıra eğitim kurslarıyla yükümlüleri topluma kazandırma çalışmalarını da sürdürüyor.
Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 13 yükümlünün ailesine yardımda bulundu.
Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13 yükümlü ailesine gıda ve kıyafet desteği sunuldu, çocuklarına ise oyuncak hediye edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Denetimli Serbestlik Müdürü Sedat Tayfan, ekonomik durumları iyi olmayan yükümlülerin ailelerine destek olma kararı aldıklarını belirtti.
Bu kapsamda çeşitli yardımlarda bulunduklarını ifade eden Tayfan, bu yardımların yanı sıra yükümlüleri tekrar topluma kazandırmak için çeşitli kursularla eğitim vererek meslek sahibi olmalarına da katkı sunduklarını kaydetti.