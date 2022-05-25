Cizre'de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 3 tutuklama - Haberler

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, 5 gün önce 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

Olay, 20 Mayıs'ta akşam saatlerinde Nusaybin Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen oto galerici Nizamettin Kalkan (56) ve A.D.'ye, yanlarında duran hafif ticari araçtan ve daha sonra araçtan inen kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda Nizamettin Kalkan ve A.D. yaralandı. Saldırganlardan biri yaya, diğerleri ise araçla kaçtı. A.D., orada bulunan araçla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nizam Kalkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalkan'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak gözyaşlarıyla toprağa verildi. A.D.'nin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.