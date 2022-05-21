Cizre'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı kamerada - Haberler

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde dün 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen oto galerici Nizam Kalkan ve A.D.'ye, yanlarında duran hafif ticari araçtan ve daha sonra araçtan inen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda Nizam Kalkan ve A.D. yaralandı. Saldırganlardan biri yaya, diğerleri ise araçla kaçtı. A.D. orada bulunan bir araçla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nizam Kalkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalkan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Yaralı A.D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Nizam Kalkan ve A.D. yürürken ara sokaktan çıkan bir araç yanlarında duruyor. Bir süre sonra araçtan Kalkan ve A.D.'ye ateş ediliyor. Daha sonra araçtan inen bir kişi de ikiliye ateş ediyor. O sırada caddede bulunanlar sağa sola kaçışıyor.