Çizgi film karakterlerine bürünen hemşireler çocukları oyunla tedavi ediyor

SAKARYA (AA) - Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisinde yatan çocuklar, çizgi film karakterlerinin kostümünü giyen hemşireler tarafından tedavi ediliyor.

Serviste yatan çocukların hastane kaygılarını azaltmak, korkularını yenmelerine yardımcı olmak amacıyla 4 yıl önce acil serviste çocukların koluna "gülen surat" etiketi yapıştıran hemşireler, bunun çocuklarda olumlu etki bıraktığını görünce farklı etkinlikler yapmaya başladı.

Özellikle çocukların sevdiği çizgi film karakteri "Elsa" ve "Pamuk Prenses" ile palyaço kostümü giyen hemşireler, onların sevdiği müzikler eşliğinde odalara giriyor. Çocuklarla oyunlar oynayıp tedavilerini yapan hemşireler, bu sayede onların sevgisini de kazanıyor.

Çocuklardan ve ailelerinden olumlu tepkiler alan hemşireler, servis koridoruna kurdukları mini oyun parkında da çocuklarla eğlenceli vakit geçiriyor.

"Hastaların ağrı, korku ve ağlama durumları önemli ölçüde azaldı"

Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Filiz Kuni, AA muhabirine, çocuklardaki stresin yok olduğunu, daha güler yüzle işlemleri karşıladıklarını görünce projenin son halini aldığını anlattı.

Uygulamanın çocukların hastane sürecini kabullenmesi, çocukların hemşirelere ya da hekimlere bakış açısının daha yumuşak olması gibi geri dönüşleri olduğunu aktaran Kuni, ailelerden de çok güzel geri dönüşler aldıklarını, taburcu olduktan sonra teşekküre gelenlerin bile bulunduğunu kaydetti.

Servisten sorumlu hemşire Funda Oyuncakçı da hemşirelerin farklı karakter kostümlerini giyerek eğlenceli müzikler eşliğinde tedavilerini uyguladığını belirterek, "Hastalarımızın ağrı, korku ve ağlama durumlarında önemli ölçüde azalmalar gözlemlemekteyiz. Hastalarımız ve hemşire arkadaşlarımız arasındaki iletişim ve uyumda da önemli ölçüde artışlar mevcut. Çocuklar daha kolay şekilde tedavi sürecine adaptasyon sağlıyor." dedi.

"Onların gözünde bir prensesim"

"Elsa" kıyafeti giyen hemşire Serap Fidan ise çocukların çok eğlendiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Şu an iyi dönüşler alıyoruz, gayet mutluyuz, bizi çok seviyorlar, ben de çok eğleniyorum. Onları çok seviyorum, onların gözünde bir prensesim. Önceden beni sevmiyorlardı, şimdi sarılıyorlar. Artık ağlamıyorlar, bana güveniyorlar ve güvendikleri için canları acısa da çok belli etmiyorlar çünkü onlara zarar verebileceğimi düşünmüyorlar."

Palyaço kıyafeti giyen hemşire Gizem Yalçın da odaya sadece durumlarını sormak için girdiklerinde bile çocukların kendilerini korkarak karşıladığını anlattı.

Sevdikleri karakterlerle odaya girdiklerinde durumun farklı olduğunun altını çizen Yalçın, "Bizi böyle daha iyi şekilde karşılıyorlar, daha çok mutlu oluyorlar. Tedavi yapmamıza daha çok izin veriyorlar. Bu durum hem onlar açısından hem bizim açımızdan iyi. Çocuklara daha rahat tedavi uygulayabiliyoruz. Projemize bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Hem onlar eğleniyor hem biz eğleniyoruz." diye konuştu.

"Kızım korkularını yendi"

Soğuk algınlığından dolayı serviste yatan 4,5 yaşındaki Çınar Efe'nin annesi Hatice Şefik, ilgiden memnun olduğunu, güzel bir sürprizle karşılaşmanın ve böyle hemşirelerle tanışmanın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Epilepsi nöbeti geçirdiği için 5 yaşındaki çocuğunu hastaneye yatırdığını anlatan Gülsen Meyda da kızının iğneden çok korktuğu için kolunu dahi açmadığını, hemşirelerin ilgisinden dolayı bu korkularının azaldığını söyledi.

"Kızım çizgi film karakterlerini görünce çok sevindi." diyen Meyda, şöyle konuştu:

"Zaten onun en büyük hayali 'Elsa'. Kızımın tedavisi güzel gidiyor. Önceleri çok korkuyordu, yanlarına gitmiyordu ama sağlık personelinin ilgisi ve sevgisi sayesinde kızım bu korkularını yendi. Bu benim için büyük başarı zaten. Çok memnunuz, güzel ilgileniyorlar Allah razı olsun."