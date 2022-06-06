Çivril ve Buldan ilçelerinde muhtarlık seçimi yapıldı - Haberler

Çivril ve Buldan ilçelerinde muhtarlık seçimi yapıldı Denizli'nin Çivril ve Buldan ilçelerindeki bazı mahallelerde muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Denizli'nin Çivril ve Buldan ilçelerindeki bazı mahallelerde muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Beyköy Mahallesi muhtarının görevinden ayrılmasının ardından muhtarlık için Yüksek Seçim Kurulunca ara seçim yapılmasına karar verildi. Mahallede 4 adayın yarıştığı seçimde 196 seçmen İlçe Seçim Kurulu görevlileri gözetimine sandık başına gitti. Seçimin ardından açılan sandıklarda oyların sayılmasıyla muhtarlığa geçerli 189 oydan 61'ini alan İsmail Uysal seçildi. Cabar Mahallesi'nde ise eski muhtar Nuri Kaya'nın şubat ayında hayatını kaybetmesinin ardından boşalan muhtarlık koltuğuna geçerli 222 oyun 129'unu alan Nuri Şahin oturdu. Buldan ilçesi Buldan ilçesi Yeşildere Mahallesi Muhtarı Ahmet Tıkıroğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından mahallede yeni muhtar seçmek için sandık başına gidildi. İki adayın yarıştığı seçimlerde 73 oy alan Ayhan Emirdağ muhtarlık seçiminin galibi oldu. AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel Hisarcık Çivril Buldan Güncel Haberler

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