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Çivril'de şeftali hasadı başladı

Çivril'de şeftali hasadı başladı

Denizli'nin Çivril ilçesinde şeftali hasadına başlandı.

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Denizli'nin Çivril ilçesinde şeftali hasadına başlandı.

Bölgenin önemli meyve üretim merkezlerinden Çivril'de şeftalide hasat heyecanı yaşanıyor. Sabah saatlerinde bahçenin yolunu tutan işçiler, akşam saatlerine kadar şeftali topluyor.

Çivril Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özkul, şeftali üreticilerini tarlada ziyaret ederek bereketli kazançlar diledi.

Şeftalinin şu anda yüzde 10'luk bölümün hasat edildiğini belirten Özkul, "Tarladaki fiyatı geçen yılla neredeyse aynı. Şeftalinin büyüklüğüne göre fiyatı değişkenlik gösterebiliyor. Geçen sezon 20 bin ton ürün elde etmiştik. Bu sene rakamın 30 bin tona çıkması bekliyoruz." dedi.

AA / Umahan Öz - Güncel

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