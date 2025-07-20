Çivril'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilmeyene 64 BN 841 plakalı otomobil ile 03 ABR 271 plakalı hafif ticari araç, Denizli-Uşak kara yolunun Menteş Kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Umahan ÖZ - Güncel
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