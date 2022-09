Citroen'in yeni logosu ilk kez konsept araçta kullanıldı

Citroen'in yeni logosu, yeni bir konsept araçla ilk kez lanse edilirken, 2023'ün ortalarından itibaren gelecekteki modellerde ve konsept otomobillerde aşamalı olarak kullanılmaya başlanacak.

Marka açıklamasına göre, yeni kurumsal marka kimliği ve logo ile Citroen tarihinde heyecan verici yeni bir dönem başlıyor. Yeni logo, 1919 yılındaki orijinal oval logoyu yeniden yorumluyor. Yeni bir konsept araçla ilk kez lanse edilen yeni logo, 2023'ün ortalarından itibaren gelecekteki modellerde ve konsept otomobillerde aşamalı olarak kullanılmaya başlanacak.

Yeni marka imzası, Citroen ulaşım çözümleri ve müşteri ilişkilerinde "cesur, kapsayıcı ve duygusal" çağın hızlanmasını ortaya koyuyor. Marka ayrıca, "Nothing Moves US Like Citroën" vaadi ile yeni bir sloganı kullanmaya başlıyor. Citroen tasarım ekibi tarafından geliştirilen yeni Citroen kimliğinde, Stellantis'in kendi tasarım ajansı olan Stellantis Design Studio'nun uzmanlığından yararlanıldı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Citroen Üst Yöneticisi (CEO) Vincent Cobee, şunları kaydetti:

"103 yıllık tarihimizin muhtemelen en heyecan verici bölümüne giriyoruz. Citroen için modern ve çağdaş yeni bir görünümü benimsemenin tam zamanı. Yeni kimliğimiz, müşterilerimize sunduğumuz geleneksel endüstri kurallarına meydan okuyan, cesur ve yenilikçi araçlardaki ilerlemenin zarif bir simgesi. Gereksinimleri ne olursa olsun, özellikle elektrikli olmak üzere tüm sürüş deneyiminin, ulaşılabilir, konforlu ve eğlenceli olmasını sağlıyoruz. Cesur ve devrim yaratan araçlarla tüketicilerde heyecan uyandırma mirasımız, gelecekteki aile ulaşımında özgün ve daha kapsayıcı bir yaklaşım benimsememiz için bize enerji veriyor. Geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekteki müşterilerimizin, onları hiçbir şeyin Citroen kadar etkilemeyeceği konusunda hemfikir olduğuna kesinlikle inanıyoruz."

Citroen Küresel Marka Tasarımcısı Alexandre Revert ise, "Gelecekteki odak noktamızı netleştirmeye çalışırken, Andre Citroen'in herkes için ulaşılabilir ve yenilikçi ulaşım vaadini temsil eden ilk logosuna grafiksel olarak geri dönüyoruz. Gelecekteki tasarımlarımız için kademeli olarak daha belirgin ve görünür bir marka imzasına geçmek, hassas, bir o kadar da önemli bir evrim." ifadelerini kullandı.

Citroen Pazarlama ve İletişim Başkanı Laurent Barria da, "Kökenimizi unutmadan herkese ve marka DNA'mıza sadık kalırken kimliğimizi modern bir şekilde yeniden yorumluyor ve Citroen'de işlerin dikkat çekici bir şekilde değiştiğine dair net bir mesaj veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Logo, 10. kez yenilendi

Yeni marka kimliğinin merkezinde, Citroen'in dünyaca ünlü "Çift Açılı Chevron" sembolünün değişimi ve gelişimi yer alıyor. Şirketin 1919 yılındaki kuruluşundan bu yana Citroen logosu onuncu kez yenileniyor.

Daha geniş ve daha belirgin köşelere sahip "Çift Açılı Chevron" daha yumuşak bir dikey oval çerçeve ile çevreleniyor. Yeni logo, Citroen modellerinin tasarım dilinde yeni bir yaklaşım da başlatacak. Daha dikkat çekici bir görünüme sahip dikey oval logo, Citroen modellerinin hemen tanınabilir olmasını sağlayan bir imza unsuru olacak.