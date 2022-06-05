Citroen fiyatlara zam yaptı: C-Elysee artık o kadar da uygun değil! - Haberler

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Citroen fiyatlara zam yaptı: C-Elysee artık o kadar da uygun değil!

Shiftdelete - Güncel
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Citroen fiyatlara zam yaptı: C-Elysee artık o kadar da uygun değil!

Neredeyse tüm otomobil firmaları bugün itibariyle yüksek bir zam duyurusu yaptı.. İşte Haziran 2022 Citroen fiyat listesi...

Türkiye'de faaliyet gösteren neredeyse tüm otomotiv firmaları, 1 Haziran itibariyle araç fiyatlarına devasa zamlar yaptı. Bununla birlikte Citroen'in otomobil fiyatlarında da benzer oranda bir yükseliş gerçekleşti. İşte Citroen güncel fiyat listesi…

Citroen güncel fiyat listesi – Haziran 2022

Bu ay, Toyota'dan Renault'a, Peugeot'dan Hyundai'ye kadar pek çok otomobil firması büyük bir fiyat artışı yaptığını duyurdu. Bazıları geçtiğimiz aylarda sıkça fiyat güncellemesi yaptığı için bu sefer yaklaşık yüzde 5 gibi ufak zamlar yaptı. Fakat bazı markalarda bu miktar 175 bin TL'leri buldu.

Citroen'in fiyat artışı ise ortalama düzeyde gerçekleşti. Örneğin pahalı modellerinden C5 Aircross SUV 50 bin TL'nin üzerinde bir zam alırken, uygun fiyatlı araçlar arasında yer alan C-Elysee, 20 bin TL gibi bir zam aldı.

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Citroen C3 fiyatları – Haziran 2022

VersiyonlarDonanımHaziran fiyatıMayıs fiyatı1.2 PureTech

83 HP – 5 İleri ManuelFeel440 bin TL365 bin TL1.2 PureTech

110 HP – EAT6Feel Bold

Shine Business

Shine488 bin TL

502 bin TL

519 bin TL450 bin TL

460 bin TL

471 bin TL

Citroen C3 Aircross SUV fiyatları – Haziran 2022

VersiyonlarDonanımHaziran fiyatıMayıs fiyatı1.2 PureTech

130 HP – EAT6Feel

Feel Bold

Shine553 bin 500 TL

601 bin 500 TL

654 bin TL498 bin 500 TL

545 bin 500 TL

613 bin TL1.5 BlueHDi

120 HP – EAT6Feel Bold643 bin TL590 bin 900 TL

Citroen C4 fiyatları – Haziran 2022

VersiyonlarDonanımHaziran fiyatıMayıs fiyatı1.2 PureTech

100 HP – 6 İleri ManuelFeel566 bin TL524 bin 500 TL1.2 PureTech

130 HP – EAT8Feel Bold

Shine644 bin 500 TL

691 bin 500 TL610 bin TL

654 bin 500 TL1.2 PureTech

155 HP – EAT8Shine Bold724 bin 500 TL685 bin 500 TL1.5 BlueHDi

130 HP – EAT8Feel Bold

Shine Bold700 bin TL

750 bin 500 TL665 bin 500 TL

702 bin 500 TL

Citroen C5 Aircross SUV fiyatları – Haziran 2022

VersiyonlarDonanımHaziran fiyatıMayıs fiyatı1.5 BlueHDi

130 HP – EAT8Feel Bold

Shine

Shine Bold822 bin TL

883 bin TL

897 bin TL780 bin TL

836 bin 500 TL

850 bin 500 TL1.6 PureTech

180 HP – EAT8Shine

Shine Bold876 bin TL

890 bin TL823 bin TL

837 bin TL

Citroen C-Elysee fiyatları – Haziran 2022

VersiyonlarDonanımHaziran fiyatıMayıs fiyatı1.5 BlueHDi

100 HP – 6 İleri ManuelFeel Bold479 bin TL460 bin TL

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