Citroen'den nisanda binek ve ticari modellere özel fırsatlar

Citroen, nisan ayında özel kredi fırsatları ve nakit indirimi kampanyalarıyla yeni araç almak isteyenlerin yüzünü güldürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen otomobilleri, nisan ayında da sunulan avantajlı kampanyalarla yeni bir otomobil ve hafif ticari araç almak isteyen kullanıcıları bekliyor.

Çeşitli kişiselleştirme kombinasyonları ve otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcısına daha fazla imkan sunan 2022 model Citroen C3, hem tüm modellerinde geçerli 40 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi seçeneğiyle aylık 3 bin 333 TL taksit ödemeyle hem de 332 bin TL'den başlayan fiyatlarla veya nakit alımlarda 9 bin 500 TL'ye varan indirim avantajıyla 328 bin TL'den satın alınabiliyor.

Tasarım ve teknolojiyi buluşturan 2022 model Citroen C4 ise 5 bin TL taksit ödemeli 60 bin TL için 12 ay ve sıfır faizli kredi veya 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faiz kredi fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

2022 model Citroen C5 Aircross SUV model ailesi 90 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi ve aylık 7 bin 500 TL taksit ödemesiyle veya 175 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 740 bin TL'den başlayan fiyatlarla Citroen showroomlarında alıcılarını bekliyor.

Görünümü, çok yönlülüğü, sürüş güvenliği ve konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle, segmentinin en geniş iç mekanıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip 2022 model Citroen C3 Aircross SUV ise 60 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkanı veya 100 bin TL için 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Ayrıca ÖTV muafiyetinden faydalanabilen kişiler için cazip satın alma fiyatlarına sahip C3 Aircross modelleri bayilerde yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen Berlingo Kombi de aylık 7 bin 500 TL taksit ödemeli 90 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 145 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi imkanıyla Citroen showroomlarında bulunuyor.

Kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı 2022 model Citroen Berlingo Van, 90 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneği veya 145 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor.

Citroen, ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy modelleri için 90 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneği veya 145 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi seçenekleriyle, Jumpy Van modelleri için ise 100 bin TL 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 120 bin TL'ye 18 ay vadeli yüzde 0,89 faizli kredi kampanyası sunuyor.

Citroen, yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modelini ise 120 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi veya 150 bin TL'ye 18 ay vadeli yüzde 0,89 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor. Citroen, nisan ayı boyunca PSA Finans avantajıyla müşterilerini showroomlarına bekliyor.