Çitlekçi'nin TOGG Kampanyasına Türkiye Genelinden Rekor Katılım

Çitlekçi'nin TOGG Kampanyasına Türkiye Genelinden Rekor Katılım
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Kuruyemiş sektörünün lider markası Çitlekçi'nin 30. yılına özel düzenlediği TOGG kampanyası sona erdi. 31 Mayıs itibarıyla tamamlanan kampanyaya, milyonlarca kuponla rekor seviyede katılım gerçekleşti.

Tunçlar Holding bünyesinde bulunan ve Türkiye genelinde şubeleriyle hizmet veren Çitlekçi, sektörde bir ilki gerçekleştirerek toplamda 30 adet TOGG marka otomobil hediye ettiği dev kampanyasını başarıyla tamamladı. 30. yılı anısına düzenlenen bu özel kampanya kapsamında ülke genelinden toplanan kupon sayısı milyonlara ulaştı.

Sektörde "ilk kez bu ölçekte bir marka işbirliği" olarak kayda geçen kampanya, sadece müşteri odaklılık açısından değil, marka iletişimi ve dijital etkileşim anlamında da örnek teşkil ediyor. Kampanya kapsamında sadece fiziksel mağazalarda değil, dijital kanallarda da milyonlara ulaşıldı

Çitlekçi'nin TOGG Kampanyasına Türkiye Genelinden Rekor Katılım

Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, yoğun katılım karşısındaki memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi

"Türkiye genelinde bu seviyede bir kitleye ulaşmak, bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Bu başarı, Çitlekçi ailesinin gösterdiği güçlü bağın, ortak heyecanın ve emeğin bir yansıması. Katkı sunan tüm müşterilerimize, özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımıza ve bu sürece gönülden destek veren herkese içtenlikle teşekkür ediyorum."

Kampanyanın ardından gözler şimdi çekiliş sürecine çevrildi.

Çitlekçi'nin TOGG Kampanyasına Türkiye Genelinden Rekor Katılım

Çekiliş 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 14:00'te, Milli Piyango İdaresi ve noter gözetiminde, halka açık bir organizasyon olarak gerçekleştirilecektir.

?? Etkinlik Adresi: Çitlekçi Ankara Kule Şubesi

Cevizlidere Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:22706520 Çankaya / Ankara

Çekiliş, aynı zamanda Çitlekçi'nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacaktır. Böylece tüm katılımcılar süreci şeffaf bir şekilde anbean takip edebilecektir.

Haberler.com / Senem Zafer - Güncel
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