Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ciritçiler atlarıyla kutlamaya katıldı

Güncel Haberler

Erzurum'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısını kutlamak için caddelere çıkan vatandaşların coşkusu görülmeye değerdi. Ciritçiler atlarıyla kutlamaya katıldı.

Ciritçiler atlarıyla kutlamaya katıldı

ERZURUM - Erzurum'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısını kutlamak için caddelere çıkan vatandaşların coşkusu görülmeye değerdi.

Cumhuriyet Caddesi'ne cirit atlarıyla gelen Sancak Atlı Spor Kulübü'nün iki sporcusu vatandaşların ilgi odağı oldu. Ellerinde Türk bayrağı ile zafer turu atan ciritçiler zaman zaman kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen çocukları da geri çevirmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Erzurum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title