Ciritçiler atlarıyla kutlamaya katıldı

ERZURUM - Erzurum'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısını kutlamak için caddelere çıkan vatandaşların coşkusu görülmeye değerdi.

Cumhuriyet Caddesi'ne cirit atlarıyla gelen Sancak Atlı Spor Kulübü'nün iki sporcusu vatandaşların ilgi odağı oldu. Ellerinde Türk bayrağı ile zafer turu atan ciritçiler zaman zaman kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen çocukları da geri çevirmedi.