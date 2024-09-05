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Cirit Sporcusu Yağmur Dedecan Hayatını Kaybetti

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Adana'da bir trafik kazasında cirit sporcusu Yağmur Dedecan hayatını kaybetti, babası ve ablası ise ağır yaralandı. Dedecan ailesinin hayalleri yarım kaldı.

ADANA'da otoyolda bariyerlere çarpan otomobildeki cirit sporcusu Yağmur Dedecan (14) hayatını kaybetti, babası Ahmet Dedecan (45) ile ablası Hazal (20) ise ağır yaralandı. Küçük kızı için gözyaşı döken Taybet Dedecan (44), "Kızım spor lisesini kazanmıştı, oraya gidecekti. Hayalleri vardı, yarım kaldı" dedi.

Ahmet Dedecan, Malatya İnönü Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi kızı Hazal Dedecan'ın, Mersin Üniversitesi'ne yatay geçiş işlemlerini yapmak için cirit sporcusu diğer kızı Yağmur Dedecan ile Malatya'ya gitti. Dedecan ailesi, üniversitedeki işlemleri tamamladıktan sonra Mersin'in Tarsus ilçesindeki evlerine dönmek üzere yola çıktı. Ahmet Dedecan'ın kullandığı otomobil, saat 06.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Seyhan ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı çıkışına yakın bir noktada kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Baba ile iki kızı, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı.

BABA İLE KIZININ DURUMU AĞIR

Otoyoldaki diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan Yağmur Dedecan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Ahmet Dedecan ve Hazal Dedecan'ın durumlarının ağır olduğu bildirildi. Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi'ne başlayacağı öğrenilen Yağmur Dedecan'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Haberi alan anne Taybet Dedecan, yakınlarıyla Adana'ya gitti. Adli tıp kurumu önünde gözyaşı döken Dedecan, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Dedecan, "Kazayı çok bilmiyorum ancak otoyolda refüje çıkmışlar. Araçta eşim ve çocuklarım vardı. Kızım spor lisesini kazanmıştı, oraya gidecekti. Hayalleri vardı, yarım kaldı. Allah'ım onu yanına aldı, nur içinde yatsın" dedi.

BAŞKAN SEÇER: ÜZÜNTÜMÜZ TARİFSİZ

Bu arada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kazayı sosyal medya hesabından duyurdu. Seçer, paylaşımında, "Mersin'imizin göz bebeği kırçiçeklerimizden, sevgili evladımız Yağmur Dedecan'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cirit atma branşında yerel ve ulusal çapta büyük başarıları olan kıymetli bir sporcu, derslerinde başarılı bir öğrenci, geleceği parlak bir evladımızdı. Üzüntümüz tarifsiz, başımız sağ olsun" dedi. Otopsisi tamamlanan Yağmur Dedecan'ın cenazesi, annesi ve yakınları tarafından Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK /ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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