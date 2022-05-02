Cirit hakemliğine kadın ilgisi

ERZURUM (DHA) - TÜRKLERİN Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden bu yana oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen atlı cirit sporu hakemliğine kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Geleneksel Spor Dalları Erzurum İl Temsilciliği tarafından açılan cirit hakemi kursuna 48'i kadın olmak üzere toplam 60 kişi başvurdu.

Atlı cirit müsabakasında uygulamalı ders, kursiyerlerin birçoğunun yaşadığı hayvan fobisini yenme çalışması oldu. Geleneksel Spor Dalları Erzurum İl Temsilci Bahri Önal ve görevliler tarafından atların yanına götürülen kursiyerler, zaman zaman zor anlar yaşadı. Kursiyerler kısa sürede korkularını yenip atlara binerek saha içinde gezmeye başladı. Erzurum, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (KKEF) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Meva Ceren Orgun, ata sporu ciriti hep merak ettiğini ve bu sporu yakından tanımak için açılan kursa katıldığını söyledi. Orgun, "Ata sporumuz cirit, diğer sporlardan bir tık daha önemli bir yer kaplıyor benim için. O nedenle açılan cirit hakemliği kursuna katıldım. Teorik derslerin ardından bugün de uygulama için cirit sahasına geldik. Hedefim bu sporu daha yakından tanımak ve cirit hakemliğini layıkıyla, adaletli bir şekilde yapmak" diye konuştu.

Dadaş Atlı Spor Kulübü ile Sancak Atlı Spor Kulübü sporcuları hakem adayları için gösteri maçına çıktı. Bazı kadın hakemlerin atlardan korktuğunu gören Başkan Bahri Önal, ilk olarak hakemlerin bu korkularını üzerinden atmalarını sağladı. Kısa sürede atlara alışan hakem adayları atlara binerek sahada gezdi. Başkan Önal, "Kişi korktuğu bir hayvanla karşılaştığında aşırı kaygı duyar, saldırıya uğrayacağına ya da bir şekilde zarar göreceğine inanır. Yaşadığı bu yoğun endişe yüzünden hayvandan mümkün olduğu kadar uzaklaşmaya çalışır, hatta bu kaçış sırasında kendini tehlikeye atabilir. Onun için hakemlerin atlardan korkmaması gerekirdi. Bunu da birlikte başardık" diye konuştu.