Cips Paketinde Uyuşturucu Gizleyen İki Şüpheli Tutuklandı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, cips paketine uyuşturucu gizledikleri iddiasıyla iki genç tutuklandı. İstanbul'dan gelen otobüste yapılan aramada, 101 gram sentetik uyuşturucu ve 4 sentetik hap ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde cips paketine uyuşturucu gizledikleri iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akhisar Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu İstanbul'dan hareket eden yolcu otobüsü takibe alındı.

İlçedeki polis kontrol noktasında durdurulan otobüsteki şüphelilerden K.A. (20) ve Z.D'nin (17) üzerleri ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramalarda, cips paketine gizlendiği belirlenen 101 gram sentetik uyuşturucu ve 4 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.A. ve Z.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Özdemir - Güncel
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