CİPLE ÇARPIŞIP TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ ANNE VE OĞLU YARALANDI

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda ciple çarpışan otomobilin takla atması sonucu anne ve oğlu yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Hayrettin Keklik yönetimindeki 34 DG 2406 plakalı otomobil, Ethem Yıldız yönetimindeki 34 GBD 360 plakalı ciple çarpıştı. Otomobil takla atarken araçta bulunan Hayrettin Keklik ve annesi Havva Keklik yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilin içerisinde bulunan Havva Keklik sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından çıkartılarak, ambulansa taşındı. Yaralanan anne ve oğlu sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.