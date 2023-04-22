CİPLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ ANNE ÖLDÜ, KIZI YARALANDI

ANTALYA'da kenti tanımak için gezintiye çıkan Nimet Ayrıçal (48) ve kızı Merve Ayrıçal'ın (25) üzerinde bulunduğu motosiklet, ciple çarpıştı. Kazada Nimet Ayrıçal öldü, motosikleti kullanan kızı ağır yaralandı. Eşinin ölüm haberiyle yıkılan Bekir Ayrıçal, 'Beni görüntülü aradılar. Ben de yorgun olduğumu söyleyip, 'Yarın gezelim' dedim. Bayramı yaşayamadım, öldüm ben şimdi" dedi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Marmaris'te yaşayan Nimet ve Bekir Ayrıçal çifti, kızları Merve'nin eğitimi için 1.5 yıl önce Antalya'ya taşındı. Bir restoranda aşçı olarak çalışan Nimet Ayrıçal ile kızı Merve Ayrıçal, kenti tanımak için motosikletleriyle gezintiler yapmaya başladı. Anne- kız dün akşam saatlerinde Bekir Ayrıçal'ı da arayıp yanlarına davet etti. Nimet ve kızı Merve,, Bekir Ayrıçal'ın yorgun olduğunu ve gelemeyeceğini söylemesi üzerine yola çıktı. Nimet ve Merve Ayrıçal'ın üzerinde olduğu motosiklet, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle anne ve kızı refüje savruldu. Durumun bildirilmesiyle adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı anne- kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Nimet Ayrıçal, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Vücudunun farklı yerlerinde kırıklar olan Merve Ayrıçal ise tedaviye alındı. Nimet Ayrıçal'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adı açıklanmayan sürücü ise gözaltına alındı.

'BAYRAMI YAŞAYAMADIM, ÖLDÜM BEN ŞİMDİ'

Bekir Ayrıçal, polisten gelen telefonla kazadan haberdar oldu. Haberi alır almaz hastaneye giden Ayrıçal, eşinin ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Cenazeyi almak için sabah saatlerinde morga gelen Ayrıçal, yaşadığı acıyı tarif edemeyeceğini söyledi. Bekir Ayrıçal, 'Konyaaltı'na doğru gidiyorlarmış. Kızımla konuştum, bana 'Suç bende değil. Kurallara uyuyordum' dedi. Bu sürücüden şikayetçiyim. Eşim çok iyi bir insandı. Antalya'ya yeni taşındık ve burada kurallara uymuyorlar. Tekrar benzer kaza yaşanmasın. Sürücü en ağır cezayı alsın. Antalya'nın bir yerini keşfetmeye gidiyorlardı. Beni görüntülü aradılar. Ben de yorgun olduğumu söyleyip, 'Yarın gezelim' dedim. Sonra polis arayıp, kaza olduğunu söyledi. Bayramı yaşayamadım, öldüm ben şimdi" dedi. Nimet Ayrıçal'ın cenazesinin, yarın Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Diğer yandan kaza sonrası ağır yaralanan Nimet Ayrıçal'a yapılan müdahale, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)