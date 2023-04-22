Ciple çarpışan motosikletteki anne öldü, kızı yaralandı

ANTALYA'da kentte gezintiye çıkan Nimet Ayrıçal (48) ve kızı Merve Ayrıçal'ın (25) motosikleti cip çarpıştı. Kazada Nimet Ayrıçal öldü, motosikleti kullanan kızı ağır yaralandı. Eşinin ölüm haberiyle yıkılan Bekir Ayrıçal, "Beni görüntülü aradılar. Ben de yorgun olduğumu söyleyip, 'Yarın gezelim' dedim. Bayramı yaşayamadım, öldüm ben şimdi" dedi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Marmaris'te yaşayan Nimet ve Bekir Ayrıçal çifti, kızları Merve'nin eğitimi için 1,5 yıl önce Antalya'ya taşındı. Bir restoranda aşçı olarak çalışan Nimet Ayrıçal ile kızı Merve Ayrıçal, kenti tanımak için motosikletle geziler yapmaya başladı. Anne- kız dün akşam saatlerinde Bekir Ayrıçal'ı arayıp, birlikte gezmek istediklerini söyledi. Bekir Ayrıçal yorgun olduğunu söyleyince, gezmeye anne ve kızı çıktı.

Diğer yandan kaza yerinde Nimet Ayrıçal'a yapılan müdahale, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.