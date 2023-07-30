Çıplak halde zeytin tankına giren kişi tutuklandı

MANİSA'da, çıplak halde salamura zeytin tankının içine girerek zeytinleri sepetlediği görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Muharrem Avcı (42), Tarım Ve Orman Bakanlığı'nca Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir tesiste çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan, bir kişinin yeşil zeytin tankının içine girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu görüntüler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı inceleme başlattı. Videoda, çıplak halde zeytin havuzuna giren şüphelinin insan sağlığına uygunsuz bir şekilde zeytinleri sepetlediği görüldü. Aynı kullanıcının diğer paylaşımlarında Manisa'nın Akhisar ilçesinde yer bildirimi yapması üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin Akhisar ilçesinde ikamet eden Muharrem Avcı olduğunu tespit etti. Jandarma tarafından Hacı İshak Mahallesi'ndeki evinden dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Avcı, ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Suçunu itiraf eden Avcı'nın ifadesinde eğlence amaçlı çıplak halde tanka girdiğini söylediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muharrem Avcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakanlığın suç duyurusu ardından tekrar gözaltına alınan şüpheli Muharrem Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.