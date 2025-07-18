Cipiyle Refüjü Aşmaya Çalışan Sürücü Mahsur Kaldı

Cipiyle Refüjü Aşmaya Çalışan Sürücü Mahsur Kaldı
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Avcılar'da, yolu kısaltmak isteyen bir sürücünün cipi refüjde mahsur kaldı. Dört tekeri havada kalan araç, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

AVCILAR'da oturduğu siteden çıkan sürücü, yolunu kısaltmak için cipiyle refüjü aşmaya çalışınca mahsur kaldı. Dört tekeri de havada kalan araç, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Tahtakale Mahallesi Ispartakule Lilyum Sokak'taki sitenin giriş kapısı yakınlarında meydana geldi. Siteden çıkan sürücü, bulunduğu yönden karşı şeride geçerek yolu kısaltmak istedi. Bunun için refüjü aşmaya çalışan sürücünün cipi, orta alana çıktığında alt kısmı zemine oturdu. Dört tekerleği de havada kalan cip hareket edemedi. Gaza basmasına rağmen lastikleri yere temas etmediği için cip yerinden kurtaramayan sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Lastiklerin altına kalas yerleştirilerek araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Cipin refüjde askıda kaldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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