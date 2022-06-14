Cipin motorunda 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
AA - Kadir Yıldız - Güncel
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde cipin motorunda 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde cipin motorunda 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Osmangazi Köprüsü girişinde bir cipi durdurdu.
Dedektör köpeği "Nitro" ile yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
B.Y. ve M.M. gözaltına alındı.
AA / Kadir Yıldız - Güncel