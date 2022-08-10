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Cipe çarpan motosikletli öldü

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Cipe çarpan motosikletli öldü

ADANA'da, cipe yandan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

ADANA'da, cipe yandan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 AKL 865 plakalı motosiklet, kontrollü kavşaktan geçmekte olan M.D. (33) yönetimindeki 01 GM 395 plakalı cipe yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü başını zemine çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan sürücü, ambulansta yaşamını yitirdi. Cip sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Güncel

Seyhan Güncel Haberler

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