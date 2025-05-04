Cip, Polise Çarptı: Kaza Anı Kamerada!
Tekirdağ Malkara'da dur ihtarına uymayan cip, polis memuru Recep B.'ye çarparak kaçtı. Takip sırasında kaza yapan sürücü Enes A., yaralı olarak yakalandı. Olayın anları güvenlik kameralarına yansıdı.
CİPİN POLİSE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 'dur' ihtarında bulunan polis memuru Recep B.'ye, ciple çarpıp kaçan, takip sırasında kaza yapan Enes A. yaralı olarak saklandığı menfezde yakalandı. Kontrol noktasında sürücüsünün ihtara uymadığı cipin, polis memuruna çarptığı anlar noktadaki kameraya yansıdı. Görüntülerde, elini kaldırıp 'dur' ihtarında bulunan polisin, ihtara uymayıp hızla gelen cipten kaçmaya çalıştığı ve bu sırada aracın çarpıp kaçtığı anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel