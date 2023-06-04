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Cip patates tarlasına uçtu: 2 yaralı

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Bolu Mudurnu karayolunda kontrolden çıkan cip, patates tarlasına uçtu. Defalarca takla atan cip içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Cip patates tarlasına uçtu: 2 yaralı

BOLU - Bolu Mudurnu karayolunda kontrolden çıkan cip, patates tarlasına uçtu. Defalarca takla atan cip içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu Mudurnu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, 14 GJ 244 plakalı cipiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, patates tarlasına uçtu. Defalarca takla atan araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Araç kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlhami Çetin - Güncel

Tragger Mudurnu Bolu Güncel Haberler

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