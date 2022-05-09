Çip Noksanlığı Ne Zaman Sona Erecek?

Tüketiciler ve iş çevreleri çip noksanlığının etkilerini her gün hissediyor ve Ukrayna'daki savaşın durumu daha da kötü hale getirmesinden kaygılanıyor. Bu da tedarik zincirini olumsuz etkiliyor. Uzmanlar kısa sürede normale dönüş beklemiyor

DailyMotion.com / Güncel