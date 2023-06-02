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Cip ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Cip ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Güncel Haberler

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde cip ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde cip ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Konuralp Mahallesi 2007. Sokak'ta meydana gelen kazada, S.S. idaresindeki 54 BS 161 plakalı cip ile E.D idaresindeki 54 ABD 876 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada E.D. yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Konuralp Sakarya Akyazı Güncel Haberler

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