Cip ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip ile çarpışan elektrikli bisikletteki baba ve oğlu yaralandı. Kaza sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü ile arkasında oturan oğlu Ali M. yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.