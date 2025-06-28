Cinsel Saldırı Suçundan Aranan Nurullah Sarı İstanbul'da Yakalandı

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Diyarbakır'da 2009 yılında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Nurullah Sarı, 10 yıldır arandıktan sonra İstanbul'un Eyüp ilçesinde yakalandı. Cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

DİYARBAKIR'da 2009 yılında 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Nurullah Sarı, İstanbul'da yakalandı. Şüpheli cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Nurullah Sarı, İstanbul'un Eyüp ilçesinde yakalandı. Sarı'nın 2015 yılından bu yana Eyüp'te saklandığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan Nurullah Sarı'nın, 2009 yılında Diyarbakır'da meydana gelen 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası aldığı, 2015 yılının Mart ayında cezasının kesinleşmesinin ardından 10 yıldır arandığı tespit edildi. Şüpheli Nurullah Sarı, cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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