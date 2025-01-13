Üye Girişi
Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, AK Parti'ye davet edilen belediye başkanı hakkında konuştu
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

Cinsel Saldırgan Mutfağın İçinde Yakalandı

Cinsel Saldırgan Mutfağın İçinde Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, cinsel saldırı suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.A., saklandığı mutfak dolabında polise yakalandı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan H.A., cezaevine teslim edildi.

KAYSERİ'de, 'Cinsel saldırı' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.A. (35), saklandığı mutfak dolabında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Cinsel saldırı' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü, saklandığı mutfak dolabında yakalandı. Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
img

Yapılan son zamma isyan etti
img

Ayşe Barım olayını yıllar önce Ahmet Kural mı patlattı?
img

Alex'e kapıyı gösterdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Yeni Yol Partisi Erken bir seçime hazırlık yapıyor

Yeni Yol Partisi Erken bir seçime hazırlık yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!

Son Dakika Haberleri

Survivor canlı izle! 13 Ocak Pazartesi TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (KONYASPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Ayşe Barım kimin, kimlerin menajeri? Konyaspor Fenerbahçe hangi kanalda? Konyaspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Ayşe Barım oyuncuları kimler (ID İLETİŞİM)? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 13-14 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 13-14 Ocak Eyüp, Küçükçekmece, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bihter filmi ne zaman, nerede,hangi konakta çekildi? Bihter filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? BUSKİ Bursa su kesintisi! 13-14 Ocak Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Alex de Souza kovuldu mu (Antalyaspor)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.