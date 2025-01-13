Cinsel Saldırgan Mutfağın İçinde Yakalandı
Kayseri'de, cinsel saldırı suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.A., saklandığı mutfak dolabında polise yakalandı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan H.A., cezaevine teslim edildi.
KAYSERİ'de, 'Cinsel saldırı' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.A. (35), saklandığı mutfak dolabında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Cinsel saldırı' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü, saklandığı mutfak dolabında yakalandı. Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Haber-Kamera: KAYSERİ,