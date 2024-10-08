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Cinsel İstismara Uğrayan Sıla Yeniçeri İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Cinsel İstismara Uğrayan Sıla Yeniçeri İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
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Şiddet ve cinsel istismara uğrayarak hayatını kaybeden Sıla Yeniçeri için Tekirdağ'da cenaze namazı kılındı. Cenazeye ilgi büyüktü, imam helallik isteyerek 'Seni koruyamadık' dedi.

İMAM HELALLİĞİ CENAZEYE KATILANLARDAN DEĞİL SILA BEBEKTEN İSTEDİ

" SILA BEBEĞİMİZ NE OLUR BİZLERİ AFFET, SENİ KORUYAMADIK"

Tekirdağ'da şiddet gören ve cinsel istismara uğrayan, tedavi gördüğü hastanede bir ay sonra yaşamını yitiren Sıla Yeniçeri için Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde Yeni Cami'de öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile Sıla'nın yakınları, siyasi parti temsilcileri, kadın sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Sıla'nın tabutuna sarılan teyzesi Aslı Tatar, "Yavrum, kıyamam sana. Biz kıyamadık, kıydılar sana. Biz kıyamadık. Saçının teline kurban olduğum, öpüp kokladığım Sıla. Kucağıma alayım, düşmesin yeter ki" diye ağladı.

Cenaze namazını kıldıran imam Mustafa Soykök " Bu cenaze çok farklı yüreğimizi dağlayan bir cenaze. Bugün müsadelerinizle hepinizin adına ben bu yavrumuzdan helallik isteyeceğim. Sevgili yavrum Sıla bebeğimiz, "Ne olur bizleri affet, seni koruyamadık" İnşallah senin için döktüğmüz gözyaşları yeni bir başlanğıca iyilikleri merhameti çoğaltmak noktasında gayretlerimizin duyarlılıklarımızın artmasına vesile olacak" dedi.

İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Sıla Yeniçeri, Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mehmet YİRUN-Abdullah YALÇIN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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