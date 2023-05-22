CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN NİSANUR BEBEĞİN CENAZESİNE SADECE KAMU GÖREVLİLERİ KATILDI

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Furkan Sevinç'in cinsel istismarı sonucu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Nisanur Ö. isimli bebeğin cenazesi yapılan otopsinin ardından savcılık tarafından morgdan alınarak ilçeye getirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Furkan Sevinç'in cinsel istismarı sonucu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Nisanur Ö. isimli bebeğin cenazesi yapılan otopsinin ardından savcılık tarafından morgdan alınarak ilçeye getirildi. Siteler Camii'nde Nisanur Ö. için cenaze namazı kılındı. Çaycuma Müftüsü Rıdvan Karataş'ın kıldırdığı cenaze namazına, Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, savcılar, hakimler, adliye personeli ile polisler katıldı. Bebeğin ailesinden veya akrabalarından cenazeye katılan olmadı. Nisanur Ö. bebek, Çaycuma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.