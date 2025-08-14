Cinsel İstismar Suçundan Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Gaziantep'te, cinsel istismar suçundan 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yapılan bir operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
