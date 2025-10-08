Haberler

Cinsel İstismar Suçundan Aranan 70 Yaşındaki Şahıs Yakalandı

Cinsel İstismar Suçundan Aranan 70 Yaşındaki Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Foça ilçesinde, cinsel istismar suçundan 16 yıl hapis cezası olan H.C.G. (70) polis denetiminde yakalandı ve tutuklandı.

İZMİR'in Foça ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde, 'cinsel istismar' suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C.G. (70) yakalandı.

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün ilçe genelinde gerçekleştirdikleri uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri H.C.G.'yi durdurdu. Yapılan kimlik sorgusunda, H.C.G.'nin 'cinsel istismar' suçundan arandığı ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan H.C.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Şakran Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
Gözler Mısır'daki müzakerelerde! Hamas'ın Türk askeri teklifine İsrail karşı çıktı

Müzakerelere damga vuran diyalog: İsrail'in Türk askeri korkusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.