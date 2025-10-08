Cinsel İstismar Suçundan Aranan 70 Yaşındaki Şahıs Yakalandı
İZMİR'in Foça ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde, 'cinsel istismar' suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C.G. (70) yakalandı.
Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün ilçe genelinde gerçekleştirdikleri uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri H.C.G.'yi durdurdu. Yapılan kimlik sorgusunda, H.C.G.'nin 'cinsel istismar' suçundan arandığı ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan H.C.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Şakran Cezaevi'ne gönderildi.
